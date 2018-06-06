Tunceli'de, yıl sonu çocuk şenliği 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de, Valilik ve Belediye Başkanlığı\'nca düzenlenen yıl sonu çocuk şenliğine, ilkokul ve anaokullarında okuyan binden fazla öğrenci ve velisi katıldı. Şenlik sırasında öğrenciler müzik ve dans gösterileri yaparken, belediye ekiplerinin pamuk şekeri ve uçurtma dağıttığı sırada çocuklar birbirleriyle yarıştı.

Tunceli\'de düzenlenin \'1\'inci Yıl sonu Çocuk Şenliği\' etkinliklerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Başsavcı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı. Şenlikte müzik ve dans gösterileri yapan öğrenciler, belediye ekiplerinin dağıttığı uçurtmalarla gönüllerince eğlendi. Şenlikler kapsamında, belediye ekiplerinin pamuk şekeri ve uçurtma dağıtması sırasında çocuklar birbirleriyle yarıştı.

Açılış töreninde konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çocukları daha güzel ve güvenli bir şekilde geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini belirterek, \"Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek elde etmeleri için, hem okul şartlarını, hem de dışarıda eğlenebilecekleri alanları hazırladık. Amacımız, çocuklarımıza güvenli bir gelecek için gerekli alt yapı çalışmalarını sağlamak ve yaratmak. Yakın zamanda yollarımız da yapılacak ve Tunceli tam bir turizm cenneti olacak. Bundan sonra da çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için her şeyi yapacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından özellikle anakolu öğrencilerinin dans ve müzik gösterileri izleyenlerden büyük ilgi görürken, Elif Güntaş İlköğretim okulu öğrencilerinin bağlama dinletisi de büyük beğeni topladı.



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