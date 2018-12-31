Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' kutlaması

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de Alevi vatandaşlar, \'Gağan\' olarak adlandırılan yeni yıl etkinliklerini lokma dağıtarak, kutladı.

Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan \'Gağan\' etkinlikleri, Tunceli\'de başladı. Her yıl 28 Aralık- 13 Ocak tarihleri arasında kutlanan Gağan nedeniyle yüzlerce kişi, kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı\'nda toplandı. Burada sergilenen ortaoyununu izleyen kalabalık daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti. Aleviler arasında \'Hak lokması\' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı. Hazırlanan yöresel yemekler de Alevi Dedesi Hasan Kılavuz\'un dua etmesinin ardından yenildi.

\'GAĞAN FAKİRLERE VE YOKSULLARA SAHİP ÇIKILMANIN ANLAMIDIR\'

Tuncelili sanatçı Metin Kahraman, Gağan\'ın Alevi inancına göre 3 aylık ibadet takviminin başlangıç günü olduğunu anlatarak, ibadet takviminin 21 Mart\'ta tamamlandığını kaydetti. Kahraman, \"Bu aydan itibaren Pirler, Mürşitler, Rayberler taliplerini gezmeye başlarlar. Gağan Hızır\'a Hızır Heftahtomal\'a bağlanır ve takvim 21 Mart\'ta tamamlanır. Alevi inancına ve geleneklerine göre 21 Aralık\'ta tahta oturacak padişahın yıldızı bugün gökyüzünde görünür. Ortaoyununda yüzü karanlık olan kişi, gelecek yılın padişahıdır. Oyunda sakallı olan kişi ise bu yıl padişahlığı tamamlayacaktır. Oyundaki gelin bu dünyayı temsil ediyor ve bu dünyanın insanlarının, gelip geçiçi olduğunu gösteriyor. Gağan, fakirlere ve yoksullara sahip çıkılmanın anlamıdır aynı zamanda. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar, yiyecekler yörede bulunan fakir ve yoksul ailelere dağıtılır. Fazlası toplanır ve hep birlikte yenilir. Gağan, Aleviler için çok eski kültürel bir gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz\" dedi.



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