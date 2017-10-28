Tunceli'de PKK'ya sonbahar operasyonu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel harekât timlerince, terör örgütü PKK\'nın sonbahar üslenmesini engellemek için başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda, Nazımiye İlçesi kırsal alanında örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli merkez ile Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan sonbahar operasyonları kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Nazımiye\'deki Dokuzkaya ve Büyükyurt bölgeleri arasında, terör örgütü PKK sığınaklarına hava destekli operasyon yapıldı. Sarp kayalık bölgeye helikopterlerle indirilen özel harekât timlerinin yaptığı aramalar sonucunda bulunan iki mağarada, 7 Kalaşnikof marka tüfek, 1 roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kent merkezine bağlı birçok bölge ile Pülümür Vadisi ve Pülümür kırsal alanında, PKK\'nın sonbahar ve kış üslenmesinde kullanacağı alanların tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"28 Ekim 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye İlçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar Yıldırım-126 operasyonu kapsamında bahse konu operasyon bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 bin adet Kalaşnikof mermisi, 21 adet EYP düzeneği, 2 adet el bombası, 2 adet bomba atar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 1 kg amonyumnitrat, 20 adet leşker kıyafeti, 1 adet silah bakım seti, 12 çift mekap ayakkabı, 37 kg çay, 40 kg zeytin, 20 kg şeker, 21 kg tuz, 30 kg bulgur, 21 kg pirinç, 80 adet muhtelif ilaç, 20 adet serum ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.\"

FOTOĞRAFLI