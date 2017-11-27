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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri, Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı

27 Kasım 2017 19:11

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel harekat timleri, Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde bir grup PKK\'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çatışmanın yaşandığı bölgede, Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. 
Pülümür Vadisi Zağge bölgesinde sabah erken saatlerinde kış üstlenmesi için hazırlık yapan kalabalık bir terörist grubun yerinin teknik cihazlar ile tespit edilmesinden sonra helikopterler ile bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Karadan da Pülümür Vadisi içine çok sayıda jandarma timi gönderildikten sonra öğlen saatlerinde yerleri tespit edilen PKK\'lı grup ile sıcak temas sağlandı. Etrafları tamamen kuşatılan ve sarp kayalık alanda gizlenen teröristler ile zaman zaman yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Operasyon kapsamında çatışmaların yaşandığı bölgeden geçen Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiği kapatıldı. Bölgede çatışmaların halen devam ettiği ve operasyonun tamamlanmasından sonra karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
 

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