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Tunceli'de PKK operasyonu: 5 gözaltı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez ile Ovacık ilçesi ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nınn dağ kadrosu ile ilişki içinde oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

22 Mart 2018 19:44

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez ile Ovacık ilçesi ve Diyarbakır\'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'nınn dağ kadrosu ile ilişki içinde oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tunceli Emniyet Müdürlüğü\'nün kent merkezi ile Diyarbakır il merkezi ve Ovacık ilçe merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gözaltına alındı. 5 şüphelinin Tunceli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları sürüyor. 
 

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