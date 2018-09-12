Tunceli'de okul güvenlik toplantısı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 17 Eylül Pazartesi başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi Vali Tuncay Sonel başkanlığında okul güvenlik toplantısı düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında Valilikte düzenlenen okul güvenlik toplantısına, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve diğer yetkililer katıldı. Okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele konularının ele alındığı toplantıda konuşan Vali Sonel, geçen eğitim öğretimin döneminde tüm okulları ziyaret ettiğini hatırlattı. Vali Sonel, \"Geçtiğimiz yıl ziyaretlerimiz sırasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bize ilettiği talepleri yerine getirdik. Tunceli\'de göreve başladığımız günden beri yetim, öksüz evlatlarımıza ulaşıp isteklerini yerine getirdik. Bin 155 üniversite öğrencimize burs verdik. Munzur Üniversitemizdeki 1062 öğrencimize yemek bursu verdik. İçişleri Bakanımızın desteğiyle bin 334 öğrencimizi \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında uçakla çeşitli illere geziye gönderdik. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda ve okul çevrelerinde gereken her türlü tedbir alınacaktır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, kent güvenliği yönetim sistemi kapsamında ilimizdeki tüm okulların altyapı çalışmaları tamamlandı. Tüm okullarımıza güvenlik kamerası sistemi takıldı. Bunun verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz\" diye konuştu.



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