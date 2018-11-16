Tunceli'de MKP'li 2 terörist tutuklandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İZMİR\'de yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, Tunceli\'ye getirilen terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı\'nın ortak çalışmasıyla, Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttükten kentten ayrılan MKHP üyesi C.F. ve N.C.\'nin, İzmir\'den yasadışı yollarla ülkeden ayrılacakları belirlendi. Harekete geçen güvenlik güçleri, 2 teröristi İzmir\'in Bornova ilçesinde 10 Kasım\'da yakalayıp, gözaltına aldı. Tunceli\'ye getirilen ve emniyette sorgulanan teröristler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan teröristler, \'yasadışı silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütmek ve silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.