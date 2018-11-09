Tunceli'de genç çiftçilere kovan dağıtıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de merkeze bağlı Aktuluk köyünde, 28 çiftçiye toplam 1200 arılı kovan ve arıcılık malzemesi dağıtıldı. Törende Vali Tuncay Sonel, arıcı kıyafeti girerek kovanların arasında inceleme yaptı.

\'2018 Yılı Genç Çiftçi Projesi\' kapsamında, Tunceli\'de merkeze bağlı Aktuluk köyünde, 28 çiftçiye 1200 arılı kovan ve arıcılık malzemesi dağıtıldı. Dağıtım törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan ile çiftçiler katıldı. Dağıtım sırasında konuşan Vali Sonel, bitki çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı Tunceli\'nin arıcılığa oldukça elverişli olduğunu ifade etti. Genç çiftçilere hayırlı olsun temennisinde de bulunan Vali Sonel, şunları söyledi:

\"Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle Tunceli\'de 28 çiftçimize 1200 adet arılı kovan dağıtacağız. Tunceli, flora ve fauna bakımından oldukça zengin. Burada 1600 çeşit bitki türü bulunuyor. Bunların 293\'ü endemik bitki. Bu da arıcılık açısından çok büyük avantaj. Çiftçilerimiz de çok çalışkan. Bu arılı kovanlarımızın hem aile ekonomilerine hem de yöre ekonomisine katkı sağlamasını diliyorum. Projemizin yöremize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.\"

Vali Sonel daha sonra arıcı kıyafeti ile kovanlar arasında incelemelerde bulundu. Kovanları alan genç çiftçiler de duydukları mutluluğu dile getirerek, Vali Sonel\'e teşekkür etti.



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