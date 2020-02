Tunceli'de down sendromlular için farkındalık yürüyüşü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlular ve yakınları birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Çarşı merkezindeki Tunceli Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup down sendromlu, aileleri ve yakınları farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Tunceli Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın ile birçok kurum müdürünün de katıldığı yürüyüş, davul zurna ve söylenen şarkılar eşliğinde devam etti. Seyit Rıza Meydanı\'na kadar süren yürüyüşe güzergâhtaki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, down sendromu hakkındaki bilgilendirme konuşmaları ile sona erdi.



FOTOĞRAFLI