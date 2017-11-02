Tunceli'de çatışma; 5 terörist ölü (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK\'LI SAYISI 9\'A YÜKSELDİ

Tunceli\'de bugün devam eden çatışmalarda, 1\'i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen PKK\'lı sayısı 9\'a yükseldi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"2 Kasım 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımı\'zca yapılan operasyonda; toplamda 9 terörist biri sağ etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"



