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Tunceli'de çatışma; 5 terörist ölü (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI SAYISI 9'A YÜKSELDİ Tunceli'de bugün devam eden çatışmalarda, 1'i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 9'a yükseldi

02 Kasım 2017 19:04

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK\'LI SAYISI 9\'A YÜKSELDİ
Tunceli\'de bugün devam eden çatışmalarda, 1\'i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen PKK\'lı sayısı 9\'a yükseldi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"2 Kasım 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımı\'zca yapılan operasyonda; toplamda 9 terörist biri sağ etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\" 

 

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