Tunceli'de 80 çiftçiye 400 büyükbaş hayvan

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de \'Genç Çiftçi\' Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 80 çiftçiye, 400 büyükbaş hayvan düzenlenen törenle teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya ile çiftçiler katıldı. Vali Tuncay Sonel, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın Tunceli’ye büyük önem verdiğini ifade eden Sonel, \"Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın Tunceli’de genç çiftçilerimize destekleri devam ediyor. Bugün de çiftçilerimize 400 büyükbaş düve dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tunceli’deki genç çiftçilerimiz çok başarılı. Müdürlüğümüzün de önemli çalışmaları var. Bakanlığımızın da Tuncelimize vermiş olduğu büyük önem var. 2018 yılında genç çiftçilerimize 5 milyon TL destek sağlandı. Bugün toplamda 400 büyükbaş düveyi toplam 80 çiftçi ailemize 5’er tane veriyoruz. Bu projenin toplam maliyeti 2 milyon lira. Projenin, Tunceli\'mize, çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteklerinden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak tüm emeği geçenlere Tuncelili çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun\" şeklinde konuştu.

Büyükbaş hayvan almaya hak kazanan genç çiftçiler ise duydukları mutluluğu dile getirerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel\'e teşekkür etti.

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