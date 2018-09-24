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Tunceli'de 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Belediyesi, 12 günlük muharrem oruçlarının bitmesinin ardından kent meydanında 5 bin kişiye aşure dağıttı

24 Eylül 2018 18:08

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Belediyesi, 12 günlük muharrem oruçlarının bitmesinin ardından kent meydanında 5 bin kişiye aşure dağıttı.
Tunceli Belediyesi, 12 günlük muharrem oruçlarının sona ermesinin ardından, 5 bin vatandaşa aşure dağıttı. Kazanlarda pişirilen aşurelerin bir kısmı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kent meydanına getirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Aşure dağıtım törenine Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Alevi dedeleri Ahmet Uğurlu ile Ali Ekber Yurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erzincan\'dan misafir olarak gelen Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu\'nun okuduğu dualardan sonra Vali Sonel ve Tuğgeneral Çolak tarafından, vatandaşlara aşure ikram edildi. Belediye ekipleri de mahalle mahalle gezerek vatandaşlara aşure dağıttı.

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