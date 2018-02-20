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Tunceli DBP eski başkanına 11 yıl 10 ay hapis cezası

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, HDP il başkanlığı yaptıktan sonra DBP il başkanlığı görevindeyken, gözaltına alınan Ergin Doğru'ya yargılandığı davada, terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 10 hapis cezası verildi

20 Şubat 2018 15:47

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de, HDP il başkanlığı yaptıktan sonra DBP il başkanlığı görevindeyken, gözaltına alınan Ergin Doğru\'ya yargılandığı davada, terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 10 hapis cezası verildi. Doğru ile birlikte yargılanan HDP\'li ve DBP\'li yöneticilere ise 6 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada, \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ergin Doğru\'nun da aralarında bulunduğu, HDP\'li ve DBP\'li yöneticilerin yargılandığı davada karar çıktı. 
Tunceli 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, dün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ E Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlanan Ergin Doğru\'ya, \'terör örgütü PKK üyeliği\'nden 10 yıl, \'örgüt propagandası yapmak\'tan 1 yıl 10 ay olmak üzere toplam 11 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Aynı davada tutuksuz yargılanan DBP Pertek İlçe eski Başkanı Erdal Kotan\'a toplam 8 yıl 10 ay, DBP Tunceli İl eski yöneticisi Deniz Kazan\'a 9 yıl 2 ay, HDP Nazimiye ilçe yöneticiliği ve daha sonra HDP Tunceli il yöneticiliği görevini yürüten Sinan Kırmızıçicek\'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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