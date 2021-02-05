Tunceli Belediyesi 10 milyon liralık borcu bitirdi, kâra geçti

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanı olduğu Tunceli Belediyesi, kayyım döneminden kalan 10 milyon liralık borcun tamamen ödenerek, belediyenin kâra geçtiğini açıkladı.

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak da bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin 2020 yılına ait gelir-gider tablosunu bu yıl da belediye binasına astı. Söz konusu tabloda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, kayyımdan kalan borçların yaklaşık 7 milyon lirasının ödendiği ve toplamda 10 milyon liralık borcun tamamının bitirilerek belediyenin kâra geçtiği görüldü. 2020 yılı gelir-gider tablosuna göre Tunceli Belediyesi, 2 milyon 260 bin lira kâr etti.

Temsil ve ağırlama giderlerinin kayyım dönemine oranla 40 kat azaldı

Kayyım döneminde 1 Ocak 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında temsil gideri olarak tam 1 milyon 271 bin 97 lira belediye bütçesinden çıkış gösterilmişti. Belediyenin kayyımdan devir alınmasından sonra temsil giderleri yaklaşık 10 kat azalarak 134.398,67 TL’ye gerilemişti. 2020 yılında ise temsil ve ağırlama giderlerinin kayyım dönemine oranla 40 kat azaldığı görüldü.

Tunceli Belediyesi gelir-gider tablosunun yanı sıra geçen haftalarda2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Kamuoyunun bilgisine sunulan raporda belediyeye bağlı birimlerin yürüttükleri çalışmalara yer verildi. Şehir merkezinde yapılan meydan ve peyzaj çalışmasının ihale yerine belediye öz kaynakları ve dayanışma ile gerçekleştirmesinin belediyeye sağladığı katkının altı çizilen açıklamada söyle denildi:

‘’Demiroluk yol ve peyzaj çalışması halkımızın kolektif dayanışması ve belediyemizin öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu işlemler;

Fen işleri Müdürlüğü sorumluluğundaki alan, ihale yöntemi ile yapılmış olsaydı (kırımsız) 1.097.595,62 TL yerine; dayanışma ve belediye öz kaynakları ile (ortalama maliyet) 354.575,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.

Park Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki alan, İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı 349.950,00 TL yerine; dayanışma ve belediye öz kaynakları ile 21.820,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.

Ayrıca peyzaj çalışmaları için gerekli olan malzemeler; meydan karo bedeli 62.000,00 TL, bitkilendirme bedeli 84.960,00 TL, meydan beton serimi 25.000,00 TL ise belediyemize bağış yapılmıştır.’’