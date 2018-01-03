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Spor

Tuna Altuna'dan 2018'e süper başlangıç

ANKARA-(DHA) Katar'ın başkenti Doha'daki ATP turnuvasında mücadele veren milli tenisçi Tuna Altuna, çiftlerde İsveçli partneri Elias Ymer ile birlikte çeyrek finale yükseldi

03 Ocak 2018 02:04

ANKARA-(DHA) Katar\'ın başkenti Doha\'daki ATP turnuvasında mücadele veren milli tenisçi Tuna Altuna, çiftlerde İsveçli partneri Elias Ymer ile birlikte çeyrek finale yükseldi.
28 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, önemli ilklere imza attığı 2017\'nin ardından 2018 sezonuna da müthiş bir başlangıç yaptı. Altuna, Katar\'ın başkenti Doha\'da düzenlenen ATP turnuvasında İsveçli partneri Elias Ymer ile birlikte etkileyici bir galibiyete uzanarak çeyrek finali yakaladı.
Açılış turunda Alman tandem Peter Gojowczyk/Florian Mayer ile karşılaşan Altuna/Ymer ikilisi, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi maç tie-break neticesinde kazanmayı başardı. Ortaklıklarının ilk maçını oynayan Altuna ve Ymer, korttan 1 saat 18 dakika sonunda 5-7, 6-2, 10/8\'le üstün ayrıldı.
Tuna Altuna/Elias Ymer çifti, Katar Açık çeyrek finalinde 2 numaralı seribaşı ekip Oliver Marach/Mate Pavic ile kozlarını paylaşacak.

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