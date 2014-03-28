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Deutsche Welle

Tüm Ukrayna’da referandum çağrısı

Ukrayna’nın devrik devlet başkanı Yanukoviç, Kırım’dan sonra Ukrayna’nın diğer bölgelerinde de referandum yapılmasını istedi. BM ise Kırım'ı ilhakının yasadışı olduğunu içeren tasarıyı kabul etti.

28 Mart 2014 17:23


Ukrayna'nın devrik devlet başkanı Viktor Yanukoviç, Kırım'ın Rusya'ya ilhakından sonra Ukrayna'nın tüm diğer bölgelerinde de referandum yapılması çağrısında bulundu. Rus haber ajansı ITAR-TASS'ta yer alan haberde Yanukoviç'in şu sözlerine yer verildi: “Devlet Başkanı olarak her mantıklı Ukrayna vatandaşına çağrıda bulunuyorum: Hilekârların sizi kandırmasına izin vermeyin. Ukrayna'daki her bölgenin statüsü konusunda bir referanduma ihtiyacınız var.”

Rusya, uluslararası protestolara karşın yapılan referandum sonrası Kırım'ı ilhak etmişti. 63 yaşındaki Yanukoviç, erken devlet başkanlığı seçimlerinin değil sadece ülke genelinde yapılacak bir referandumun durumu istikrara kavuşturup birliği sağlayabileceğini kaydetti. Yanukoviç, Kiev'de şubat ayındaki iktidar değişimi sonrası Rusya'ya kaçmıştı.

BM'den kınama

Öte yandan, BM Genel Kurulu, perşembe günü Kırım'ın Rusya'ya ilhakını kınayan bir açıklama yaptı. Genel Kurul'da yapılan oylama sonrası Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yasadışı olduğunu içeren tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul'da konuşan büyükelçiler, BM Şartı'nın 2. maddesi gereği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün desteklenmesinin önemine işaret ederken, Rusya'dan geri adım atmasını istediler.

Rusya ise Genel Kurul'un tasarıyı kabul etmesinin Ukrayna'daki krizin çözümüne yardım etmeyeceğini savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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