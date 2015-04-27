Tuğçe'nin arkadaşları konuştu



Darmstadt gençlik mahkemesinde pazartesi günü Tuğçe Albayrak'ın ölümü ile ilgili görülen davanın ikinci duruşmasında görgü tanıklarının ifadesi alındı. Tuğçe’nin arkadaşları, Offenbach’taki fast-food restoranda kendilerine önce sözle sataşıldığını, daha sonra park yerinde durumun kontrolden çıktığını belirttiler.

Genç kızların verdiği ifadeye göre, sanık Sanel M., park yerinde Tuğçe’nin üzerine yürüdü. Sanel M.'in bir arkadaşı sanığı tutmak istedi. Diğer yandan Tuğçe'nin bir arkadaşı da Tuğçe'yi tutmak istedi. 21 yaşındaki tanık, "Tuğçe’nin Sanel M.'nin üzerine gitmek için arkadaşının elinden kurtulup kurtulmadığına" yönelik soruya ise ilk duruşmanın aksine "emin olmadığı" şeklinde yanıt verdi.

22 yaşındaki bir diğer tanık ise Sanel M. ve arkadaşlarının, restoranda kızlara en baştan itibaren hakaret ettiklerini söyledi ve alt kattaki tuvaletten yüksek sesle münakaşa sesleri geldiğinde, Tuğçe’nin yerinden fırlayıp aşağıya koştuğunu belirtti.

Zanlının cezası ne olacak?

20 yaşındaki bir başka tanık ise Tuğçe’nin iki erkek ve alkollü genç kızları, çok daha önceden fark ettiğini belirtti. Sanel M. ve iki arkadaşı 13 yaşındaki kızlarla alt kattaki tuvalette tartışırken Tuğçe'nin ardından iki arkadaşının daha aşağı indiği belirtildi. Tanıklar, Tuğçe’nin genç adamlardan oradan gitmelerini istediğini ve genç kıza iyi olup olmadığını sorduğunu belirttiler. Tuğçe'nin arkadaşları, 30’lu yaşların ortalarında iki ya da üç erkeğin Sanel ve arkadaşlarından birini, başlarını kollarının arasına sıkıştırarak yukarı çıkardığını, Sanel’in o sırada Tuğçe’yi tehdit ettiğini belirtti.

Tanıklardan biri, Sanel’in sol elini kaldırarak Tuğçe’nin şakağına vurduğunu kaydetti ve "Tuğçe’nin gözleri anında kapandı ve yere yığıldı" diye konuştu. 22 yaşındaki Tuğçe daha sonra komaya girmiş ve bir daha uyanamamıştı.

18 yaşındaki sanık, "yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanıyor. Almanya'da yasalar uyarınca 18-21 yaş arasındakiler hem yetişkin, hem de gençlik yasaları uyarınca ceza alabiliyor. Eğer zanlı, gençlik yasalarına göre cezalandırılırsa 6 ay ile 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması söz konusu. Eğer sanık, yetişkin yasalarına göre cezalandırılırsa en az 3 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.