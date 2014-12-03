Tuğçe toprağa verildi



Tuğçe A.'nın cenaze töreni Almanya'nın Wächtersbach kentinde düzenlendi. Cenaze törenine, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, federal ve eyalet düzeyindeki siyasetçiler ve yüzlerce kişi katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda katılımcılar, Tuğçe A.'nın başkalarını korumaya çalışırken hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Tuğçe'nin cenazesinin olduğu tabutun üzerine beyaz duvak konulduğu, yanında ise Türk ve Alman bayrakları olduğu görüldü. Tuğçe, Bad Soden Salmünster mezarlığına defnedildi.

Liyakat nişanı kampanyası

Bouffier genç yaşta hayatını kaybeden Tuğçe A.'ya Federal Liyakat Nişanı verilmesi için başlatılan kampanyaya destek verdiğini açıkça ifade etti. change.org internet sitesi üzerinde Cumhurbaşkanlığı'na iletilmek üzere hazırlanan dilekçeye şu ana dek 170 bine yakın insan imza attı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, dilekçeyi inceleyeceğini belirtmişti. Hükümet sözcüsünün açıklamalarına göre, Başbakan Angela Merkel de bu fikre sıcak bakıyor.

Doğum gününde hayata veda etti

Tuğçe A. 15 Kasım'da, meydana gelen olayda, bir fast food restoranının tuvaletinde erkeklerin tacizine uğrayan iki genç kızı korumak istemişti. Tartışmanın restoranın otoparkına taşındığı ve 18 yaşındaki bir gencin Tuğçe A'ya burada vurduğu belirtiliyor. Yere düşen Tuğçe A., kafasını bir taşa çarparak beyin travması geçirmişti.

Saldırı sonrası Offenbach'ta bir klinikte tutulan Tuğçe A'nın bağlı bulunduğu cihazlar, ailesinin isteği üzerine 29 Kasım'da kapatılmıştı. Tuğçe A., cihazların kapatıldığı gün 23 yaşına basmıştı.

Tuğçe A.'ya vurduğu belirtilen 18 yaşındaki şahıs, yaralama ve ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı.