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Spor

Tudor'un 'büyük maç' sendromu

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu

30 Ekim 2017 13:17

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor\'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir\'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.
İşte Igor Tudor\'un Galatasaray\'ının büyük maç karnesi...
27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0
23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

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