Tudor'un 'büyük maç' sendromu

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor\'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.

Galatasaray\'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir\'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.

İşte Igor Tudor\'un Galatasaray\'ının büyük maç karnesi...

27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0

23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1