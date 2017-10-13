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Spor

TTT Riga - Beşiktaş: 78-52

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Letonya temsilcisi TTT Riga'ya 78-52 mağlup oldu

13 Ekim 2017 01:28

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Letonya temsilcisi TTT Riga\'ya 78-52 mağlup oldu.
Letonya\'nın başkenti Riga\'da bulunan Electrum Olimpiyat Merkezi\'nde oynanan mücadelenin ilk periyotunda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, periyodu 22-6, ilk yarıyı ise 40-22 geride kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında da skora ortak olamayan Beşiktaş, 3\'üncü çeyreği 59-40, maçı da 78-52 kaybetti.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla TTT Riga\'dan Ieva Krastina olurken, Beşiktaşlı Tyrone Bernice Mosby 16 sayı kaydetti.

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