TTT Riga - Beşiktaş: 78-52

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Letonya temsilcisi TTT Riga\'ya 78-52 mağlup oldu.

Letonya\'nın başkenti Riga\'da bulunan Electrum Olimpiyat Merkezi\'nde oynanan mücadelenin ilk periyotunda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, periyodu 22-6, ilk yarıyı ise 40-22 geride kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında da skora ortak olamayan Beşiktaş, 3\'üncü çeyreği 59-40, maçı da 78-52 kaybetti.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla TTT Riga\'dan Ieva Krastina olurken, Beşiktaşlı Tyrone Bernice Mosby 16 sayı kaydetti.