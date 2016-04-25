'TTIP sulandırılmasın'



Alman sanayi şirketleri ve Amerikan Ticaret Odası Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığının (TTIP) sulandırılmaması uyarısında bulundu. Alman Sanayiciler Birliği ile Amerikan Ticaret Odası'nın yayınladığı ortak bildiride, hükümetlere ‘önemli sonuçlara zarar vermeyecek şekilde mutabakata varılması' için çağrıda bulunuldu.

Bildiride ABD ve Avrupa Birliği'nin ‘azimli hedeflerde ısrar etmeleri ve TTIP'in zayıflatılmaması' istendi. Ticaret ve yatırım ortaklığının ‘Atlantik'in her iki yakasında da ekonomik büyümeyi hızlandırıp istihdamı artıracağına' da bildiride yer verildi.

TTIP'in hararetli savunucularından olan ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresi yakında dolacağından anlaşmayla ilgili görüşmelerin tamamlanması için az zaman kaldı. Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin başkan aday adayları serbest ticaret ve yatırım anlaşmasına kuşkuyla yaklaşıyorlar. Obama'nın görev süresi dolmadan görüşmelerin tamamlanabilmesi için tartışmalı bazı konuların pazarlık dışı bırakılabileceği belirtiliyor.

Özel sektör TTIP'te ısrarlı

Alman ve Amerikan özel sektör temsilcileri, ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasının gümrükleri kaldıracağını, pazarları hizmetler sektörüne daha fazla açacağını ve tarım ürünleri ticaretiyle kamu ihalelerini kolaylaştıracağını ifade ediyorlar. Gümrük işlemlerinin maliyetini düşürüp önemli sektörlerdeki standartları eşitleyecek olması da TTIP'in avantajları arasında gösteriliyor. Alman ve Amerikan özel sektörü ‘serbest ticaret anlaşmasının düzenleyici kurumlarca kararlaştırılacak tedbirlerin ikili ticaret üzerindeki muhtemel etkilerini de hesaba katacak şekilde hazırlamasına yardımcı olacağı' görüşünde. Alman Sanayiciler Birliği ve Amerikan Ticaret Odası'nın ortak bildirisinde, ‘farklı düzenlemelerde bulunma hakkının saklı kalması, yatırımların korunmasına dair açık ve etkin kuralların konması ve devletle yatırımcı arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine yardımcı olacak şeffaf, sağlam ve kabul ettirici bir mekanizma hazırlanması' da isteniyor.

Başkan Barack Obama ve Başbakan Merkel hafta sonunda yaptıkları konuşmalarda Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'ndan yana olduklarını dile getirmişlerdi. Ancak ABD'de ve Avrupa Birliği'nde anlaşmaya direniş gösterenlerin sayısı da artıyor. Cumartesi günü Hannover'de TTIP aleyhtarlarının düzenlediği protesto gösterisine on binlerce kişi katılmıştı. Anlaşmaya karşı olanlar Avrupa'daki tüketiciyi koruma kurallarının sulandırılmasından çekiniyorlar. Avrupa Birliği ayrıca Avrupa şirketlerinin ABD'deki kamu ihalelerine katılabilmesini de talep ediyor. ABD'de ise, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nda (Nafta) olduğu gibi TTIP'in de istihdam kaybına yol açmasından endişe ediliyor. Yatırımcının korunmasında devlete karşı hakem kurulunda dava açılmasının talep edilmesi de tartışmalara yol açıyor.