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Ekonomi
Deutsche Welle

'TTIP Almanya seçimlerinden sonra gündeme gelebilir'

Atlantik aşırı serbest ticaret anlaşmasının Alman genel seçimlerinden sonra yeniden müzakere edilebileceği açıklandı. Anlaşmanın küresel büyümeye önemli katkısının olacağı belirtiliyor.

19 Mayıs 2017 18:06

Almanya Amerikan Ticaret Odası (AmCham Germany) Atlantik Aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerinin Eylül ayındaki Almanya meclis genel seçimlerinden sonra yeniden başlatılacağı umudunda olunduğunu duyurdu. Oda Başkanı Bernhard Mattes "TTIP'in genel seçimlerden sonra yeniden masaya yatırılacağından emin olduğunu" söyledi.

Alman Basın Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte "kapının kapanmadığını" söyleyen Mattes, "Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde de serbest ticaret ve yatırım anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin değişik bir ad altında yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu" belirtti. Mattes, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mart ayındaki Washington ziyareti sırasında ABD ile Avrupa arasındaki ticari bariyerlerin kaldırılmasının önemine dikkat çektiğini hatırlattı. Mattes "Trump'ın konunun önemini anladığını" ve iki kıta arasındaki ekonomik ilişkilerin ABD'deki 40 milyon çalışanı ilgilendirdiğini, dolayısıyla dışa kapanmanın çözüm olamayacağını ifade etti.

2013 yılında başlatılan TTIP görüşmelerinde önemli ilerleme sağlanamamış ve planlananın aksine müzakereler 2016 yılında tamamlanamamıştı. Trump, Amerikan ekonomisini ticari bariyerlerle koruyacağını duyururken, Avrupalı tüketici kuruluşları ile çevreci gruplar da anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı. Almanya Başbakanı Merkel TTIP görüşmelerinin yeniden başlatılmasına hazır olduklarını açıklamıştı. Yeniden iki yıllığına oda başkanlığına seçilen Mattes; serbest ticaret, Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Almanya'daki Amerikan yatırımlarının arttırılması için çaba harcamaya devam edeceğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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