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TTB seçimini, Etkin Demokratik TTB kazandı

Raşit Tükel: TTB seçimlerini oyların %70'ini alan Etkin Demokratik TTB grubu kazandı

11 Haziran 2018 00:29

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 69’uncu Büyük Kongresi, bugün yapılan seçimle sona erdi. Seçimi, Etkin Demokratik TTB grubu kazandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Etkin Demokratik TTB'nin oyların yüzde 70’ini aldığını söyledi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, 3 gün süren TTB 69’uncu Büyük Kongresi, bugün yapılan seçimlerin ardından sona erdi. Seçimde, Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ile Halkçı Doktorlar listeleri yarıştı. Seçimi mevcut yönetimden adayların olduğu Etkin Demokratik TTB  listesi kazandı.Kazanan listenin merkez konsey adayları  şöyle:

Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Çetin Atsoy, Gülriz Erişken, Ali Çerkezoğlu, Samet Mengüç, Yaşar Ulutaş, Halit Yerlikaya, Aysel Horasan, Mübetcel İlhan, Bülent Nazım Yılmaz.

 

 

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Türk Tabipleri BirliğiseçimRaşit Tükel
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