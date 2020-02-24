Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs için heyet oluşturdu

Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmaya başlayan, Türkiye'nin komşusu İran'da da ölüme neden olan Koronavirüs için bir heyet oluşturdu. Uzmanlardan oluşan heyet, virüsün sürecini izleyecek v kamuoyunu bilgilendirecek.

Van’da karantina altına alınanların sonuçlarının negatif çıkmasının sevinçle karşılandığını ifade eden TTB, virüsün tanısına yönelik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmasını talep etti.

TTB tarafından yapılan açıklamada, "Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapmasının değerli olduğuna inanıyoruz" denildi.

TTB'den yapılan açıklama şöyle:

"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir.

Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur.Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz."