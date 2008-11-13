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Spor

Tsonga prestijini kurtardı

İlk iki maçını kaybederek Masters Cup'ta yarı final şansını yitiren Tsonga, son grup maçında dünyanın üç numarası Djokovic'i mağlup etti.

13 Kasım 2008 02:00

İlk iki maçını kaybederek Masters Cup'ta yarı final şansını yitiren Jo-Wilfried Tsonga, son grup maçında dünyanın üç numarası Novak Djokovic'i mağlup etti.

Tsonga, Djokovic'i 1-6, 7-5, 6-1'lik setlerle yenerek sezonun en iyi sekiz isminin mücadele ettiği Masters Cup'a galibiyetle veda etti.

Yarı finali garantileyen Djokovic ile oynadığı Altın Grup'taki son maçına çok kötü başlayan Fransız tenisçi ilk seti 25 dakikada kaybetti.

İkinci setten itibaren toplarlanan Tsonga, bu yıl Bangkok finalinde ve Paris Masters çeyrek finalinde yendiği Sırp rakibini üst üste üçüncü kez mağlup etmeyi başardı.

Djokovic'in ardından Altın Grup ikincisi olarak yarı finale çıkacak diğer tenisçiyi belirleyecek maçta Nikolay Davydenko ile Juan Martin Del Potro karşılaşacak.

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