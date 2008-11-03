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Spor

Tsonga evinde kral

BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası final mücadelesinde, turnuvanın 13 numaralı raketi Fransız Jo-Wilfried Tsonga, şampiyon oldu.

03 Kasım 2008 02:00

BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası final mücadelesinde, turnuvanın 13 numaralı raketi Fransız Jo-Wilfried Tsonga, şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te sona eren BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası final mücadelesinde, turnuvanın 13 numaralı raketi Fransız Jo-Wilfried Tsonga, Arjantinli tenisçi David Nalbandian'ı 3 set sonunda 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, şampiyon oldu.


İlk sete iyi başlayan Tsonga, bu seti rahat bir oyun sonrası 6-3 almayı başardı. İkinci sette üstünlüğü ele geçiren Arjantinli raket Nalbandian, bu seti 6-4 alarak, maçı final setine taşıdı. Final setinde büyük bir heyecan yaşanırken, Fransız raket ev sahibi olmanın da avantajını kullanarak, bu seti 6-4 kazandı ve şampiyon oldu.

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