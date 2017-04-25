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Deutsche Welle

TSK'dan Sincar ve Suriye'ye operasyon

TSK, Kuzey Irak'taki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı düzenledi. PKK ve YPG'nin hedef alındığı harekatta yanlışlıkla beş Peşmerge'nin de öldürüldüğü belirtiliyor.

25 Nisan 2017 13:40

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Suriyeli YPG güçlerinin yanı sıra yanlışlıkla beş Peşmerge'nin de öldürülğü bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada 25 Nisan günü saat 02.00'de düzenlenen hava harekatında Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerinin hedef alındığı belirtilerek, bu bölgelerin PKK ile Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından Türkiye'ye terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılmasında, özellikle de son dönemde yoğun bir şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonda en az üç kişinin öldüğünü bildirirken, Reuters haber ajansının Kuzey Iraklı Kürt kaynaklara dayandırdığı haberde, Türk hava harekatında 'yanlışlıkla beş Peşmerge'nin de öldürüldüğü' kaydedildi.

Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) de bir açıklama yaparak, 'hava harekatında bir medya merkezi, yerel radyo istasyonu, iletişim merkezi ve bazı askeri kurumlar'ın hedef alındığını bildirdi. YPG açıklamasında bazı savaşçıların öldüğü, yaralılar bulunduğu bilgisi verildi, ancak rakam açıklanmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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