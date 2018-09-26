T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan Münbiç'te 51'nci devriye

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Münbiç kentinde, 51'inci devriye görevini yaptı

26 Eylül 2018 16:47

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Münbiç kentinde, 51\'inci devriye görevini yaptı.
Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, \'Fırat Kalkanı\' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran\'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı, Münbiç\'te  51\'inci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığını; \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26 Eylül 2018 tarihinde 51\'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir\" açıklamasıyla duyurdu.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSKSuriye MünbiçMünbiç Yol HaritasıMünbiç Güvenlik PrensipleriKalkanıMünbiçTürk Silahlı KuvvetleriABD Silahlı KuvvetleriHaziranGenelkurmay Başkanlığı MünbiçSilahlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24