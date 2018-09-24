TSK'dan Münbiç'te 50'nci devriye

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye\'nin Münbiç kentinde, 50\'nci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Münbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, \'Fırat Kalkanı\' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran\'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada 50\'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığını, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Eylül 2018 tarihinde 50\'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir\" açıklamasıyla duyurdu.

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