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BBC Türkçe

TSK'dan Irak ve Suriye'de operasyonlar

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlarda toplam 17 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin El Bab bölgesinde toplam 193 IŞİD hedefi vuruldu.

25 Ocak 2017 13:22

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yaptığı operasyonlarda 17 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanının öldürüldüğü açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, IŞİD'e ait 180 hedef karadan, El Bab bölgesindeki 1 hedef de havadan bombalanarak imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine TSK'nın düzenlediği hava harekâtında da, 12 IŞİD hedefi vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir.

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 1 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan 1 bina imha edilmiştir.

"Koalisyon hava unsurları tarafından, hava harekatı icra edilmemiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 149 el yapımı patlayıcı 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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