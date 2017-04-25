TSK'dan Irak ve Suriye'de hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı düzenledi.

TSK, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt kaynakları ise Kuzey Irak'ta düzenlenen bir hava saldırısında bir PKK mevzisinin yakınlarında 5 peşmergenin yanlışlıkla öldürüldüğünü bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonu ise internet sitesinde 7 peşmergenin de yaralandığını, yaralıların Duhok'taki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Suriye'de PKK çizgisindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri de (YPG), Türk ordusunun hava saldırılarında bazı savaşçılarının öldüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ise şöyle:

'Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

"Bu bölgelerden ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler, hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanılmıştır.

"BTÖ tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir."

Şengal, IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile PKK arasında paylaşılamayan bir kasaba. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sınırındaki kasaba resmi olarak Kürt bölgesine bağlı değil.

Statüsü referandumla belirlenecek olan tartışmalı bölgelerden olan Şengal 2014 yılında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından işgal edildi, PKK ve Kürt yönetimi güçleri birlikte müdahale etti.

Ancak IŞİD kasabadan çıkarılsa da PKK, IKBY'nin uyarılarına rağmen bölgeyi terk etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Nisan'da NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, "Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var" demişti.

Erdoğan aynı yayında, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı'na da değinmiş, birinci etabı biten harekâtın "ikinci ve üçüncü etapları olacağını" söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım da daha önce yine NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos'ta başlatılan ve 216 gün süren harekâtta "DEAŞ'ın (IŞİD) Cerablus, Çobanbey ve El Bab bölgelerinden temizlendiğini, 3 bini aşkın teröristin öldürüldüğünü, 600 ÖSO, 67 Türk askerinin şehit olduğunu" açıklamış, PYD'nin Türkiye sınırındaki Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirilmesinin de engellendiğini söylemişti.