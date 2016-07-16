Cuntacı askerler: Cumhurbaşkanı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde; Yurtta Sulh Konseyi ülke yönetimine el koydu!

Darbe girişimi yapan cunta, "Türk Silahlı Kuvvetleri" (TSK) adıyla yaptığı açıklamada, ülke yönetimine bütünüyle el koyulduğunu öne sürdü. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde; Yurtta Sulh Konseyi ülke yönetimine el koydu!" dendi.
Cuntadan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasal düzenin, demokrasinin, insani hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesis, ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması, bozulan asayış düzeninin tekrar sağlanması maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz eçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz.
Genelkurmay Başkanlığı
TSK'nın bildirisi, TRT ekranlarında okundu. Spiker Tijen Karaş'ın okuduğu bildiriden satırbaşları şöyle:
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEĞERLİ VATANDAŞLARI,
SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN ANAYASA VE KANUN İHLALLERİ; DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE HAYATİ KURUMLARININ VARLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TEHDİT HALİNE GELMİŞ, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE DEVLETİN TÜM KURUMLARI İDEOLOJİK SAİKLERLE DİZAYN EDİLMEYE BAŞLANMIŞ VE DOLAYISIYLA GÖREVLERİNİ YAPAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR.
GAFLET VE DALALET VE HATTA HIYANET İÇERİSİNDE OLAN CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ TARAFINDAN; TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER ZEDELENMİŞ, KUVVETLER AYRILIĞINA DAYALI, LAİK VE DEMOKRATİK HUKUK DÜZENİ FİİLEN ORTADAN KALDIRILMIŞTIR.
DEVLETİMİZ; ULUSLARARASI ORTAMDA HAK ETTİĞİ İTİBARINI YİTİRMİŞ VE EVRENSEL TEMEL İNSAN HAKLARININ GÖZ ARDI EDİLDİĞİ, KORKUYA DAYALI OTOKRASİ İLE YÖNETİLEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRİLMİŞTİR.
SİYASİ İDARENİN ALDIĞI HATALI KARARLARLA MÜCADELEDEN GERİ DURDUĞU TERÖR TIRMANARAK BİRÇOK MASUM VATANDAŞIMIZIN VE TERÖRİSTLE MÜCADELE EDEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN HAYATINA MAL OLMUŞTUR.
BÜROKRASİ İÇERİSİNDEKİ YOLSUZLUK VE HIRSIZLIK CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ, ÜLKE SATHINDA BUNUNLA MÜCADELE EDECEK HUKUK SİSTEMİ İŞLEMEZ HALE GETİRİLMİŞTİR.
BU AHVAL VE ŞERAİT ALTINDA, YÜCE ATATÜRK'ÜN ÖNDERLİĞİNDE MİLLETİMİZİN OLAĞANÜSTÜ FEDAKARLIKLARLA KURDUĞU VE BUGÜNLERE GETİRDİĞİ CUMHURİYETİMİZİN KORUYUCUSU OLAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, "YURTTA SULH, CİHANDA SULH" İLKESİNDEN HAREKETLE;
- VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ, MİLLETİN VE DEVLETİN BEKASINI DEVAM ETTİRMEK,
- CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARININ KARŞI KARŞIYA KALDIĞI TEHLİKELERİ BERTARAF ETMEK,
- HUKUK DEVLETİ ÖNÜNDEKİ FİİLİ ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK,
- MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ HALİNE GELMİŞ OLAN YOLSUZLUĞU ENGELLEMEK,
- TERÖRİZM VE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ İLE ETKİN MÜCADELE YOLUNU AÇMAK,
- TEMEL EVRENSEL İNSAN HAKLARINI, MEZHEP VE ETNİSİTE AYRIMI GÖZETMEKSİZİN TÜM VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GEÇERLİ KILMAK,
- LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ÜZERİNE OTURAN ANAYASAL DÜZENİ YENİDEN TESİS ETMEK,
- DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN KAYBEDİLEN ULUSLARARASI İTİBARINI YENİDEN KAZANMAK,
- ULUSLARARASI ORTAMDA BARIŞ, İSTİKRAR VE HUZURUN TEMİNİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ VE İŞBİRLİĞİNİ TESİS ETMEK MAKSADIYLA YÖNETİME EL KOYMUŞTUR.
DEVLETİN YÖNETİMİ TEŞKİL EDİLEN YURTTA SULH KONSEYİ TARAFIDAN DERUHTE EDİLECEKTİR.
YURTTA SULH KONSEYİ BM-NATO VE DİĞER TÜM ULUSLARARASI KURULUŞLARLA OLUŞTURULMUŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRECEK HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞTIR.
MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞ SİYASİ İKTİDARA GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR. VATANA İHANET İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM KİŞİ VE KURULUŞLARIN EN KISA ZAMANDA ULUSUMUZ ADINA HAKKANİYET VE ADALETLE KARAR VERMEYE YETKİLİ MAHKEMELER ÖNÜNDE HESAP VERMESİ TEMİN EDİLECEKTİR.
TÜM YURTTA SIKI YÖNETİM İLAN EDİLMİŞTİR.
İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAKTIR. VATANDAŞLARIMIZIN KENDİ GÜVENLİKLERİ İÇİN BU YASAĞA HASSASİYETLE UYMALARI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.
HAVAALANLARI, SINIR KAPILARI VE LİMANLARDAN YURT DIŞINA ÇIKIŞLARA YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER GETİRİLMİŞTİR.
DEVLET DÜZENİNİN EN KISA ZAMANDA TESİS VE İDAMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞ VE UYGULANMAKTADIR. HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ZARAR GÖRMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK, KAMU DÜZENİNİN BOZULMASINA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR.
HİÇBİR AYRIM YAPILMAKSIZIN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, MÜLKİYET HAKKI, EVRENSEL TEMEL HAK VE HÜRRİYETİ YURTTA SULH KONSEYİNİN TEMİNATI ALTINDADIR.
YURTTA SULH KONSEYİ ÜNİTER DEVLET YAPISI İÇİNDE DİL, DİN, ETNİK KÖKEN AYRIMI YAPMAKSIZIN TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ KAPSAYACAK BİR ANAYASA HAZIRLANMASINI EN KISA ZAMANDA SAĞLAYACAKTIR.
ÇAĞDAŞ, DEMOKRATİK, SOSYAL, LAİK HUKUK İLKELERİNE DAYALI ANAYASAL DÜZEN TESİS EDİLENE KADAR YURTTA SULH KONSEYİ ULUSUMUZ ADINA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAKTIR.
TÜM VATANDAŞLARIMIZA SAYGIYLA DUYURULUR.