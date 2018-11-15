TSK ve ABD Münbiç'te 3'ncü devriye faaliyetini başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 15 Kasım 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin üçüncüsünü icra etmiştir” denildi
15 Kasım 2018 19:14
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 15 Kasım 2018\'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin üçüncüsünü icra etmiştir” denildi.
ANKARA, (DHA)
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