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TSK: Teröristlere ait  16 hedef imha edilmiştir

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde bugün  düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini açıkladı

14 Şubat 2018 00:07

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak\'ın Kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde bugün  düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini açıkladı. 

TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:\"Irak\'ın Kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir.\" 


 

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