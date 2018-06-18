TSK Menbiç kırsalında

ABD ile yapılan Menbiç müzakereleri sonucunda varılan uzlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurların Menbiç kırsalındaki dış mahallelere girdiği belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım da Türk askerinin Menbiç'te göreve başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, Samsun'da yaptığı konuşmada, Türk askerînin Menbiç çevresinde devriye görevlerine başladığını söyledi.

Genelkurmay Başkanalığı'ndan yapılan açıklamada da, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" denildi.

Yerel kaynaklar, TSK'ya bağlı unsurların Menbiç'in dış kırsalında yer alan Sajur nehri kıyısındaki Ayn Dadat'ta konuşlandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

Uzlaşma sağlanmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.