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TSK devriyede, ABD'liler Menbiç'te

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE ile ABD'nin üzerinde anlaşma sağladığı yol haritası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Menbiç'teki devriyeleri devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet dün Amerikan askerleri ile birlikte ilçeyi ziyaret ederek yer

10 Ağustos 2018 18:13

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE ile ABD\'nin üzerinde anlaşma sağladığı yol haritası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Menbiç\'teki devriyeleri devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı\'ndan bir heyet dün Amerikan askerleri ile birlikte ilçeyi ziyaret ederek yerel yönetimle görüştü.
ABD ile üzerinde anlaşılan yol haritasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta dün TSK birlikleri 27’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyetini icra etti. Aynı gün ABD Savunma Bakanlığı\'ndan bir heyet de Amerikan askerleri ile birlikte Menbiç ilçesini ziyaret ederek, sivil ve askeri yönetim ile görüştü.
ABD\'nin Menbiç\'te yönetim olarak kabul ettiği Menbiç Askeri Meclisi\'nin sözcüsü Şervan Derwiş, sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili fotoğrafları, \"ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir delegasyonun ziyaretinde sıcak bir karşılama ve verimli bir görüşme yaptık. Görüşmenin odağında terörizm ve istikrarın yeniden sağlanması vardı\" mesajı ile paylaştı.

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