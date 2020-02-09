TSK'dan İdlib'e sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına askeri takviyesi bugün de devam etti. Çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan konvoy, İdlib’in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı.

Araçlar, buradan da İdlib‘de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk edildi. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı.