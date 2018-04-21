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TSK, Cinderes'te seyyar askeri hastane açtı

Ferhat DERVİŞOĞLU/AFRİN(Suriye),(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarafından Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde, halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Seyyar Askeri Hastane açıldı

21 Nisan 2018 21:13

Ferhat DERVİŞOĞLU/AFRİN(Suriye),(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarafından Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde, halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Seyyar Askeri Hastane açıldı.
TSK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede Aile Hekimi, Acil Tıp, Çocuk Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, İç Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Anestezi branşlarından 8 doktor, 8 hemşire, 8 sağlık teknikeri ve 12 idari personel olmak üzere toplam 36 personelin görev yaptığı belirtildi. Hizmet kapsamı ihtiyaç doğrultusunda geliştirilecek olan hastanede, laboratuvar ve radyoloji kısımlarının da yer aldığı ve  20 yataklı hastanenin günde 300-400 hastaya hizmet vermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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