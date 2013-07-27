TSK Ceylanpınar'da anında karşılık verdi

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye sınırında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısındaki Resulayn İlçesi’nde PYD mensuplarıyla muhalifler arasında devam eden çatışmalarda dün saat 19.50 sularında Türkiye sınırında 1 kilometre içeride top/havan mermisi olduğu değerlendirilen iki merminin düştüğünü bildirdi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği ve Ceylanpınar’daki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki olayla ilgili şu bilgiler verildi:

Hedefler önceden tespit edildi

"Tarlalarında sulama yapmakta olan Şükrü Kahraman (1970-Mardin) ile çocukları Mehmet Kahraman (1990-Mardin) ve Ahmet Kahraman (2001-Mardin) isimli vatandaşlarımız yaralanmıştır. Yaralılardan Şükrü Kahraman vefat etmiş, diğer yaralılar Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan atışlara; angajman kuralları gereği, önceden tespit edilen hedeflere, obüslerle caydırıcı mahiyette ve misliyle mukabele kapsamında ateş açılarak karşılık verilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Ayrıca yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."