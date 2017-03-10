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Dünya
Deutsche Welle

TSK: Bir haftada 71 PYD'li öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında son bir haftada 71 PYD'linin öldürüldüğünü açıkladı. Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı Türk ordusunun Menbic'de Esad birliklerini hedef aldığını bildirdi.

10 Mart 2017 16:03

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde son bir haftada 71 PYD'linin öldürüldüğü bildirildi. Anadolu Ajansı'nın TSK'ya dayandırdığı habere göre operasyonun başlangıcından bu yana Suriye'de 425'i ölü olmak üzere toplam 462 PKK/PYD/YPG mensubu ele geçirildi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 bin 325 hedef imha edildi.

Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk ordusunun Menbic'de Suriye rejim birlikleri ve müttefiklerini hedef aldığını bildirdi. Suriyeli bir askeri kaynağa dayandırılan haberde Türk ordusunun top ve roket atışları sonucu ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi, ancak rakam bildirilmedi.

Suriyeli askeri kaynak Türkiye'yi Suriye topraklarında saldırganlıkla suçlayarak, saldırıyı 'Suriye ordusu ve müttefiklerinin terör örgütleri ve bağlantılı gruplara karşı mücadelesinde edindiği kazanımları, Suriye'nin genelinde istikrarı yeniden sağlamadaki ilerlemeleri durdurma girişimi' diye nitelendirdi.

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü, Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG arasında Menbic'te süren çatışmalar, YPG'nin kontrolündeki bazı bölgeleri Suriye rejim birliklerine devrederek çekilmesi sonucu yeni bir boyut kazanmıştı. YPG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta en önemli müttefiki olarak gören ABD, YPG'ye desteğinin süreceği yönünde net açıklamalar yaparken Türkiye Menbic'den çekilmemesi durumunda 'YPG'yi vururuz' uyarısında bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,rtr/BK,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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