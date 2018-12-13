TSK: Afrin'de bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li unsurlarca açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bölge yoğun topçu atışına alındı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.