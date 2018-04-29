T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de çıkan çatışmalarda 8 asker hayatını kaybetti, 13 asker de yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Anadolu Ajansı'nın geçtiği Genelkurmay'ın ilk açıklamasında, Afrin'deki çatışmalarda 5 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

Ardından Genelkurmay'dan ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada ise "Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Doğan Haber Ajansı ise Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısındaki Afrin kırsalında yer alan Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında çatışma çıktığını belirtti.

Ajansın Genelkurmay açıklamaları öncesinde geçtiği haberinde, 80-100 kişilik YPG'li bir grubun Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden çıkarak Polis Özel Herakat ve Jandarma Özel Harekat timlerine saldırı düzenledikleri ifade edilmişti.

DHA, çatışma sırasında hava desteği ve yaralıların tahliyesi için bölgeye ulaşan ATAK helikopterlerden birinin vurulduğunu, iniş yaparak geri çekildiğini bildirmişti. Haberde bölgeye inen helikopterlerin yaralıları Hatay'a taşıdığı bilgisine yer verilmişti.

5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayı: Neler yaşandı, ne kadar ilerleme kaydedildi?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'e yönelik operasyonu 20 Ocak 2017 Cumartesi günü başlatmıştı. TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sürdürdüğü operasyona Zeytin Dalı Harekatı adı verilmişti. Operasyonun hedefinde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) var.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesi sonrası PYD'nin denetimine geçmişti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin IŞİD ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Genelkurmay BaşkanlığıZeytin Dalı HarekatıAfrinAjansıGenelkurmayArdından GenelkurmayBuDalı HarekâtıMartHaber AjansıHatay HassaHac BilalKel TepeAjansın GenelkurmayYPGPolisHerakatJandarmaHarekatDHAATAK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24