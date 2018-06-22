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TSK: 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı

22 Haziran 2018 12:02

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak\'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle:

\"21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

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