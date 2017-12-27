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TSK: 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün Irak'ın Kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtı sonucu  9 terörist etkisiz hale getirildi

27 Aralık 2017 21:25

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün Irak\'ın Kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtı sonucu  9 terörist etkisiz hale getirildi. 

TSK\'nın  icra edilen hava harekatına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi:\" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

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