TSK: 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK\'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde Irak\'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere toplam 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.\"