Tsipras'ın yoğun Berlin trafiği



Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın başkent Berlin'de kaldığı otel yoğun bir görüşme trafiğine ev sahipliği yaptı. Bir gün önce mevkidaşı Angela Merkel ile gece yarısına dek uzun ve kapsamlı temaslarda bulunan Tsipras, ikinci gün Alman siyasetinin önemli isimlerini otelinde ağırladı.

Yunan Başbakan ile görüşmeye giden ilk isim Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier oldu. Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Steinmeier, Yunanistan'ın uygulamak istediği reform planı hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermesi gerektiğini kaydetti.Almanya ile Yunanistan arasında kullanılan diyaloğun değişmesinden ve yumuşamasından memnun olduğunu belirten Steinmeier, bunun mali sorunların giderilmesi için bir çözüm olmadığını ancak her halükarda ciddi görüşmelere başlayabilmek adına önemli bir koşul teşkil ettiğini dile getirdi.

Bakan Steinmeier ayrıca Merkel'in açıklamasını yineleyerek, Yunanistan'ın sorunlarının Almanya'da değil, Almanya'nın sadece 19 üyesinden biri olduğu Euro Grubu'nda çözüleceğini ifade etti. Ancak Berlin ile Atina arasında bir anlaşma sağlanmadan Brüksel'de bir çözüme ulaşılabileceğine de kimse inanmıyor.

Sol Parti'den Tsipras'a destek

Yunanistan Başbakanı Tsipras'ı Steinemeier'in ardından Sol Parti'nin Eş Başkanı Katja Kipping ile partinin Parlamento Grup Başkanı Gregor Gysi ziyaret etti. Almanya'nın popüler siyasetçilerinden Gysi, Tsipras'ın açık ve net bir dille özelleştirmeye ve tüketim vergilerinin artırılmasına karşı çıktığını vurguladı.

Gregor Gysi, şu an Avrupa'da mali problemden çok siyasi bir problem yaşandığını ve Euro Bölgesi'nin 18 üyesi neoliberal çizgiyi devam ettirmek isterken Yunan hükümetinin buna karşı çıktığını dile getirdi. Sorunun diğer 18 ülkenin, Yunanistan'ın izlemek istediği bu yolu kabul etmek istememelerinden kaynaklandığını belirten deneyimli politikacı, siyasi tartışmanın para konusunda değil, asıl bu konuda yaşandığını ifade etti.

Alexis Tsipras ile Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ve Parlamento Grup Başkanı Anton Hofreiter de görüştü. Hofreiter de görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan'dan verdiği sözleri tutmasını, Başbakan Merkel'den de açık bir dille Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalacağını ifade etmesini beklediklerini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras bu yoğun görüşme trafiğinin ardından oteline birkaç yüz metre mesafedeki Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı olarak da bilinen Holocaust Anıtı'nı ziyaret etti. Siyasi gözlemcilere göre bu ziyaretin sembolik bir anlamı var. Zira Yunan hükümeti bir süredir, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Ordusu'nun Yunanistan'da gerçekleştirdiği katliamlara karşılık tazminat talep ediyor.

Tsipras bu taleplerinin şu an içinde bulundukları ekonomik kriz ile bir ilgisinin olmadığını, bunun ahlaki bir anlam taşıdığını ve Almanya ile ikili ilişkiler çerçevesinde değerlendirildiğini vurguladı. Almanya ise bu konunun hukuki olarak kapandığını öne sürse de, Başbakan Merkel Almanya'nın bu hususta çok hassas olduğunu ve Yunanistan ile bu konu hakkında görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.