Tsipras'ın kararına tepki



Yunanistan parlamentosunun reform paketinin halkoyuna sunulmasını kararlaştırmasından sonra Brüksel ile Atina arasındaki ilişkiler adeta donma noktasına geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın acil likidite yardımlarını kesmesi durumunda Yunanlar parasız kalabilirler. Borsayla bankaların kapanmasından ve bankamatiklerden günde 60 eurodan fazla para çekilmesinin yasaklanmasından sonra yurtdışı sermaye transferleri de donduruldu. Atina hükümetinin, ülkedeki krizden sorumlu tuttuğu AB'deki ortaklarının geri adım atmasını beklediği anlaşılıyor.

Yunanistan'ın devlet iflası ve Euro'dan çıkması önlenebilir mi? Berlin'deki siyasi sorumlular bu soruya odaklandı. Yunanistan'ın borçlarını ödemeyip Drahmi'ye dönmesi Avrupa, finans piyasaları ve vergi mükellefini nasıl etkiler? Borç krizinde Avrupa Parlamentosu ve Birlik Komisyonu başkanlarından yardım isteyen Başbakan Aleksis Tsipras, borç tıraşı, borçların yeniden yapılandırılması ve ülkede yatırım yapılması gibi taleplerinde ısrar ettiği gibi yardım için koşulan şartları yerine getirmeye de yanaşmıyor. Alman koalisyon partilerinin temsilcileri Yunanistan'a taviz verilmesine karşılar. Atina hükümetinin beş aydır ortaklarını oyaladığını belirten bir milletvekili Atina yönetiminin alacaklılarına baskı yaptığını ve milyarlarca euroluk yardımların boşa gittiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Carsten Schneider, Yunanistan'ın ortak para bölgesinden ayrılmasının Almanya'ya pahalıya patlayacağını söyledi. Schneider Alman televizyonuna yaptığı açıklamada, Almanya'nın kredi borçları için 80 milyar euroluk kefalet üstlendiğini ve Euro bölgesinden ayrıldığı takdirde Yunanistan'ın bu parayı ödeyemeyeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan ile kurumlar ve kreditörler arasındaki borç anlaşmazlığıyla ilgili olarak, taraflara uzlaşma gönüllülüğü göstermeleri ve aynı zamanda da kurallara uymaları için çağrıda bulundu. Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in 70'inci kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada dayanışma ve öz sorumluluğun bir madalyonun iki yüzü olduğunu ve gerginlikleri uzlaşarak aşma yeteneğinin kaybedilmesinin Avrupa'nın kaybedilmesi anlamına geleceğini söyledi.

Ortak para biriminin batmasının Avrupa Birliği'nin sonu olacağını vurgulayan Almanya Başbakanı Merkel, Euro'nun sadece para birimi olmayıp, karşılıklı güveni de sembolize ettiğini belirtti. Prensiplerin devre dışı bırakılıp kuralların ihlal edilemeyeceğini söyleyen Angela Merkel, Avrupa'nın krizden güçlenerek çıkmasının sorumluluk ve dayanışma çerçevesinde mümkün olabileceğini ifade etti. Başbakan Merkel anlaşmalardan sapmanın Avrupa idealine zarar vereceğini ve kıtanın dünya politikasındaki ağırlığını kaybedeceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Merkel daha sonra federal mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel ve meclis grup başkanlarıyla olağanüstü kriz zirvesinde bir araya geldi.

Almanya'da Yunanistan hükümetine anlayış gösteren Sol Parti'nin önde gelen temsilcileri Atina'ya son derece ağır tasarruf ve reform önerilerinde bulunmanın ülkenin ekonomik durumunu daha bozacağını ve Yunanistan'ın büyümeyi teşvik edici yardımlara ihtiyacı olduğunu dile getirdiler. Sol Parti meclis grup başkan vekili Sahra Wagenknecht Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta, Aleksis Tsipras'ın ortakları karşısındaki durumunu şöyle değerlendirdi: “Tsipras'a hiç şans tanınmadı. Alman vergi mükellefleri olarak bizler de Yunan hükümetinin kurumların reform taleplerini reddetmesinden memnun olmalıyız. Reformlar sadece trajedinin uzamasına yarardı. Yunanistan'ın son derece dramatik bir dönem geçirdiği ve son derece zor durumda olduğu tartışma götürmez. Ancak bu ülkenin 2010 yılında fiilen iflas etmiş olduğunu ve vadesi gelen kredi borçlarını ödemesi için yapılan yardımlarla bu durumun perdelenmeye çalışıldığını unutmayalım. Bu yardımların karşılığında Yunanistan'a, halkı fakir düşüren şartlar koşulduğunu da...”

Sol Parti meclis grup başkan vekili Wagenknecht Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta kurumların Atina'ya son bir teklifte bulunduğunu ve talepleri pazarlık konusu yapmadığını hatırlatarak Tsipras hükümetinin bu teklifleri referanduma sunmasını normal karşıladığını sözlerine ekledi.