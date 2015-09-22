Tsipras yemin etti



Aleksis Tsipras akşam saatlerinde televizyonlardan canlı yayınlanan törende Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos huzurunda yemin ederek hükümeti kurma görevini üstlendi. Tsipras'ın yarın yeni kabinesini açıklaması bekleniyor. Aleksis Tsipras liderliğindeki Syriza yüzde 35.5 oranında oy alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı. Aleksis Tsipras önceki koalisyon partneri Bağımsız Yunanlar (ANEL) ile koalisyon kuracağını açıkladı. Syriza dünkü seçimlerde ocak ayındaki seçimlerdeki kadar oy almış oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel akşam saatlerinde Aleksis Tsipras'la bir telefon görüşmesi yaptı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert görüşmede iki liderin çarşamba günü yapılacak, mülteci krizinin ele alınacağı AB Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Bu arada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Tsipras'a tebrik mesajı gönderdi. Tusk mesajında, Atina'ya siyasi istikrar temennisinde bulundu.

Yunanistan'da yeni parlamento 1 Ekim'de toplanacak. Parlamento tasarruf önlemlerini ve reformları görüşecek. Uluslararası kreditörlerle ile Yunan hükümeti önümüzdeki üç yıla ilişkin mali reform planını yapmıştı. Ekim ayı sonunda ilk reformların hayata geçirilmesi ve böylece ülkeye mali yardımların devam etmesi bekleniyor.