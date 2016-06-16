Tsipras hükümetine tasarruf protestosu



Yunanistan hükümetinin tasarruf kararlarını protesto amacıyla salı akşamı Atina'daki parlamento binasının önünde toplanan 7 bin dolayındaki gösterici Başbakan Aleksis Tsipras'ın istifasının talep edildiği sloganlar kullandı. Gösterinin organizatörlerinden Yorgo Koutsoukos, ‘Tsipras'ın yönetmediği, uzmanlardan oluşan partiler üstü bir hükümetin kurulmasını istediklerini' söyledi. Protestocuların sözcüleri, sol partiler ittifakı Syriza ile sağ popülist Bağımsız Yunanlar (Anel) arasında kurulan koalisyon hükümetine tahammüllerinin kalmadığını dile getirdiler. Göstericiler hükümetin kendilerini aldattığını, ücretleri düşürürken vergileri arttırdığını, sağlık sistemini tasfiye ettiğini, adam kayırmanın ise devam ettiğini belirttiler.

Protesto gösterisi sosyalist ve muhafazakâr muhalefetin internet kampanyasıyla düzenlendi. Yunan medyası Atina'nın koalisyon hükümetinin kurulduğu 2015 yılından sonraki en büyük protesto gösterisine sahne olduğunu bildirdi.

Hükümet kızgın

Hükümet protesto eylemine sert tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Olga Gerovassili, ‘İstifa taleplerinin toplumun ihtiyaçlarına ters düştüğünü ve ülkeye zarar verdiğini', söyledi. Sözcü göstericilerin sosyal huzursuzluğa yol açtıklarını belirtti. Tsipras yönetimi son olarak emekli aylıklarında kesinti yapılmasını, vergilerin ise arttırılmasını kararlaştırmış, karşılığında da uluslararası alacaklıları Atina'ya milyarlarca Euro'luk ek kredi yardımında bulunmuştu.

Merkez Bankası Yunan ekonomisinin bu yıl küçüleceğini duyurdu. Tahmin raporunda Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 0,3 oranında azalmasının beklendiği belirtildi. Bu oran Avrupa Birliği Komisyonu'nun tahminiyle örtüşüyor.

Tasarruf önlemleri Yunanistan'daki işsizlik oranının yüzde 24'e çıkmasına yol açtı. İşsizliğin en fazla olduğu AB ülkesi Yunanistan'da her dört kişiden biri işsiz. İşsizlik gençler arasında yaklaşık yüzde 50'yi buluyor.